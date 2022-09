Autarca de Famalicão "perplexo" com cenário de encerramento de maternidade

Apesar de ser apenas uma possibilidade, o autarca Mário Passos diz que vai desenvolver todos os esforços necessários para que o encerramento da maternidade de Famalicão não se concretize.

Já está fechado o documento para entregar ao Governo sobre a reorganização da rede de urgências de obstetrícia e blocos de partos.



A proposta dos peritos vai ser entregue ao ministro da Saúde, logo que Manuel Pizarro tenha disponibilidade.



Ao que a Renascença apurou, a maternidade de Famalicão é uma das que pode estar em risco. Faz menos de mil partos por ano e está a cerca de 30 quilómetros da Póvoa do Varzim (com mais de 1.200 partos por ano) e a pouco mais de 40 de Matosinhos onde o hospital Pedro Hispano é até a grande exceção nível nacional: numa altura em que a redução de partos no serviço público é transversal a todo o país ali o número de partos aumentou.