Soluções criadas por doentes e cuidadores “não são mezinhas”. Há exoesqueletos de 85 mil dólares

Estas equipas participam ainda num concurso interno e no fim do ano, no bootcamp do IET Health (Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia em Saúde). “Tem sido uma boa experiência porque as nossas equipas chegam lá e ganham, como aconteceu com os Biel Glasses (1º entre mais de 350 concorrentes) ou dão nas vistas”.

“Isto pode ajudar muitas pessoas ou não? É um critério fundamental para a seleção que é feita pela equipa médica da Patient Innovation , com colegas da Copenhagen Business School e do Imperial College” para entrar no programa de aceleração”, refere Pedro Oliveira.

Por outro lado, os projetos selecionados estão em estádios de desenvolvimento mais avançados do que anteriormente, com protótipos, prestes a entrar no mercado ou já a ser comercializados.

Todas as propostas validadas são convidadas a candidatar-se ao programa de aceleração que passa também (virtualmente) por Barcelona e termina com uma semana de trabalhos na Copenhagen Business School, na Dinamarca.

“Neste momento temos cerca de 1.800 soluções validadas pela equipa médica da Patient Innovation, num contexto de mais de cinco mil submetidas por doentes e cuidadores informais”, diz Pedro Oliveira, um dos fundadores da plataforma, em entrevista à Renascença à margem da 3.ª edição do bootcamp, que teve a primeira etapa no início de setembro, na NOVA SBE, em Carcavelos.

Como as empresas não estão, normalmente, prontas a ter sucesso, recebem uma ajuda adicional. “Temos universidades envolvidas no projeto. O que faço com alunos da minha universidade em Copenhaga e também aqui da NOVA SBE é criar equipas de cinco elementos que, com a supervisão de dois professores, ajudam as equipas do bootcamp a ultrapassar alguns desafios. Por exemplo, uma equipa quer entrar no mercado canadiano e precisa de saber como o pode fazer, as questões logísticas, jurídicas e fiscais a ter em conta; como é que os utentes poderão ter acesso ou reembolso de despesas com o produto. Os nossos alunos ajudam nessas questões”, explica Pedro Oliveira.

Acerca dos resultados obtidos pelas equipas participantes nas edições anteriores, Pedro Oliveira é claro: “não temos notícia de que algum tenha morrido. Pelo contrário, há casos de grande sucesso, que já se materializaram e estão no mercado.

É o caso dos Biel Glasses, uns óculos digitais criados por um pai para o seu filho com visão reduzida. Biel via apenas uma pequena área à sua frente, tornando tudo o resto perigoso. Mas com estes óculos há uma construção que permite que tudo fique no seu campo de visão.

O projeto já recebeu vários prémios, incluindo o do EIT Health Tour em 2020 e o Prémio Empreendedor XXI no Mobile World Congress.

Por outro lado, os Glooma – equipa portuguesa que participou na edição do ano passado – conseguiu que a sua SensoGlove recebesse já inúmeros prémios. Esta luva com sensores nas extremidades que ajuda a mulher na apalpação da mama e a detetar precocemente o cancro da mama está em ensaios clínicos. O projeto só não está mais desenvolvido devido à escassez de componentes, potenciada pela pandemia e pela guerra.





“Mezinhas?! É o pior que me podem dizer”

A plataforma foi criada em 2014 pelos professores universitários Pedro Oliveira e Helena Canhão e, a princípio, olhada com alguma desconfiança pela comunidade médica.

Oito anos depois, Pedro Oliveira admite que ainda existe algum preconceito de certas pessoas quando ouvem falar do projeto pela primeira vez; questionam-se como é que é possível que doentes arranjem soluções médicas. Riem-se, normalmente assumem que são soluções simples, reagem com alguma coisa do tipo “ah, toma um chazinho para se sentir melhor, não é?”, conta Pedro Oliveira.

“Fico um bocado danado quando me perguntam se são mezinhas. Acho que a pior coisa que me podem dizer. Há soluções simples, mas por vezes também estamos a falar de exoesqueletos para ajudar tetraplégicos a andar e que custam 85 mil dólares, como o que um pai israelita criou para o filho”, sublinha o fundador da Patient Innovation.

No entanto, admite que a plataforma hoje já é mais conhecida e aceite. “Ainda não acontece a nível global, é mais no mundo que fala inglês, português e um bocadinho de alemão. Embora também já tenhamos algumas partes do site em chinês”.