Porto. Mercado do Bolhão renovado, mas com "a mesma alma"

A inauguração do novo mercado do Bolhão, no Porto, teve direito, esta quinta-feira, a bolo e a espumante. A oferta foi de Sara Antunes, proprietária de uma banca de peixe, em jeito de agradecimento pelas novas condições de trabalho.

Estreante no Bolhão é Renato Andrade que abriu pela primeira vez no mercado uma banca de café e chá. É um dos 12 novos comerciantes que ganharam espaço no “novo” Bolhão.

“Quando soubemos que o mercado ia ser renovado candidatamo-nos a um sítio aqui no mercado e aqui estamos”, conta o jovem portuense.

Para breve, mas, ainda, sem data certa, fica a abertura dos 10 restaurantes e das 38 lojas viradas para o exterior no piso superior do mercado. O espaço, ainda, em obras de requalificação é uma das novidades do mercado que abriu, esta quinta-feira, as portas com a inauguração das bancadas de frescos no piso inferior.

O Bolhão encerrou em maio de 2018. Altura em que se iniciaram as obras de recuperação do mercado, inicialmente com um prazo previsto de 2 anos, mas que se estenderam por mais dois anos.

Quatro anos e 26 milhões de euros depois, o mercado centenário da cidade do Porto foi inaugurado, esta quinta-feira, com a presença do autarca Rui Moreira que simbolicamente tocou o sino às 8h da manhã que assinalou o inicio da atividade do Bolhão.