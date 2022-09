Patient Innovation. Invisual atropelada inspira bengala branca luminosa

Para já usa um amplificador de voz com o recurso a interfaces inteligentes. A laringe artificial e o amplificador podem restaurar a qualidade e a liberdade de conversa, transformando o som robótico das atuais laringes artificiais numa voz com som natural. É esse o objetivo.

“O que precisamos é de tornar realidade o sonho de Debby: que estas pessoas se tornem mais visíveis para os outros a uma maior distância e se sintam mais seguras quando andam na rua e no meio do trânsito”, diz a docente Helma Kaptein à Renascença .

Debby Marchena é deficiente visual e usava uma bengala guia normal. Há uns anos, quando atravessava a rua, foi atropelada no escuro e com mau tempo. O condutor não a viu.

Marek Grzelec é engenheiro, designer e o responsável pela construção de todos os protótipos da Uhura Technologies. “Cada novo dispositivo que desenvolvemos é feito por mim, testado pelo Konrad e pelos nossos doentes. E agora vamos produzir mais dispositivos, por isso toda a gente pode usar o nosso produto”.

À Renascença explica que já fizeram também alguns dispositivos mais pequenos, que são mais leves, mais baratos e mais bonitos. “É muito importante. Normalmente, as pessoas querem esconder estes aparelhos, mas nós queremos que eles possam ser mostrados”.

Enquanto participou na semana de Lisboa deste programa de aceleração da Patient Innovation, a equipa teve oportunidade de fazer demonstrações em hospitais e perante médicos portugueses especialistas de voz. “Foi maravilhoso. Primeiro olharam para a solução com ar desconfiado, timidamente, mas ao experimentarem o dispositivo do Konrad, ficaram manifestamente satisfeitos”, diz Marek.

O interesse facilita a ligação às unidades hospitalares, muito importante para a validação clínica. Por outro lado, esta é uma oportunidade para partilhar experiências e perceber como desenvolver o produto, o negócio e a start-up de forma mais eficaz. “Não somos homens de negócios, somos cientistas, temos muito a aprender e aqui conseguimos uma boa ajuda”, diz Marek.

Iranianos de Castelo Branco criam almofada inteligente

O utilizador da cadeira de rodas nem dá por ela. Mas esta almofada inteligente deteta todos os movimentos e quando a pessoa fica muito tempo na mesma posição, lança um alerta para o telemóvel do doente ou do cuidador para que haja movimento, ajudando a prevenir as úlceras de pressão.

É a Sensoseat, criada por dois iranianos que vivem em Castelo Branco, onde está registada a sede da empresa. A instalação no Interior do país era uma condição para ter acesso aos apoios do Portugal 2020, a que concorreram. Mohammad Amini e Davood Fanaei garantem à Renascença que se sentem ali muito bem, a qualidade de vida é muito superior à que tinham na capital; conseguem chegar a qualquer lado em pouco tempo, sem trânsito. O que não os impede de estar em contacto com todo o mundo.

A ideia da almofada inteligente foi inspirada pela situação do pai de Davood Fanaei, que, depois de diagnosticado com cancro do pulmão, passou a ter de usar cadeira de rodas. Como estava muito tempo na mesma posição, acabou por ficar com úlceras de pressão em diversas partes do corpo, que aceleraram a sua degradação física e a morte, o ano passado.

Davood não conseguiu ter uma solução a tempo de ajudar o pai, mas quer evitar que muitas outras pessoas passem pelo mesmo sofrimento. Segundo as estatísticas, 58% dos utilizadores de cadeiras de rodas têm úlceras de pressão pelo menos uma vez na vida. São dolorosas e podem ser fatais para o paciente. “Isto pode ser previsto, prevenido e muito útil”.

“A almofada com sensores é colocada no assento da cadeira e vai analisando todos os comportamentos. Quando é necessário, emite alertas para a aplicação do telemóvel, avisando que o utilizador tem de se movimentar. Onde também se podem encontrar relatórios de atividade e recomendações”, explica Mohammad Amini, que chegou a Portugal em 2018, inicialmente para trabalhar como investigador na Faculdade de Ciências e Tecnologia, na Universidade Nova.

Neste momento, a equipa está a trabalhar em coprodução com a Universidade da Beira Interior e com o Hospital de Castelo Branco, para a validação clínica. Também estão a fazer ensaios em parceria com a Associação Salvador.

Headphones que ajudam a ouvir som ambiente com segurança

Pedro Costa nasceu com perda auditiva, mas a música sempre fez parte da sua vida. “Sempre fui obcecado por música e som, o que me levou a querer explorar essa área também a nível profissional”, conta à Renascença.

Aos 20 anos foi para o Reino Unido estudar Engenharia de Som e, mais tarde, mudou-se para a Dinamarca para se especializar em Acústica. “Comecei a trabalhar e a desenvolver aparelhos auditivos, mas sempre com a ambição de deixar a minha pegada”. Foi assim que nasceu a Auricle.

Pedro faz questão de sublinhar que não é, nem nunca vai ser, um aparelho auditivo. São, sim, headphones sem fios que funcionam por condução óssea com um design de orelha aberta. Ou seja, é possível ouvir o som nos auscultadores (por exemplo, música) e o som ambiente, em condições de segurança. Serve para quem por exemplo, anda de bicicleta no meio do trânsito e, muito especialmente, para pessoas que têm problemas ligeiros de audição.