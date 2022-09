Operação 'RoadPol-Speed' da GNR arranca na sexta-feira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai levar a cabo, entre 16 e 23 de setembro, em todo o território nacional, uma operação de sensibilização e fiscalização rodoviária.

A iniciativa 'RoadPol - Speed' da GNR decorre no âmbito da semana europeia da mobilidade e vai incidir sobretudo nas vias mais críticas e onde se verifica uma maior sinistralidade.

Em comunicado, a GNR explica que com esta ação “pretende-se também sensibilizar a sociedade em geral, para a importância da adoção de comportamentos mais seguros por parte de todos os utilizadores do âmbito rodoviário, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas”.

“Estas operações, de âmbito europeu, têm como principal finalidade a criação de um ambiente rodoviário mais seguro através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes, procurando desta forma influenciar positivamente os condutores, levando-os a adotarem comportamentos que privilegiem uma condução segura em detrimento de comportamentos de risco, como o excesso de velocidade”, lê-se no documento.

A GNR destaca que em 2021 registou um total de 69. 220 acidentes. Nos primeiros oito meses do ano de 2022, a força de segurança registou 50. 462 acidentes.

Sublinhe-se que a Roadpol é uma organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e a aplicação da lei nas estradas. A GNR é membro e representante nacional para a coordenação das diferentes atividades realizadas no âmbito da RoadPol, integrando no seu planeamento operacional.