​Ensino superior. Governo anuncia mais 11 mil camas até 2026

António Costa avança que, nos próximos anos, serão criadas mais 11 mil camas para alunos do Ensino Superior, além das 15 mil que já estavam previstas.

“O que foi absolutamente extraordinário é que a mobilização da sociedade, das universidades, dos politécnicos, dos municípios, fizeram com que o número de projetos aprovados ultrapasse o montante da dotação dos 300 milhões de euros”, declarou o primeiro-ministro.

“Por isso, tomámos a decisão de reforçar em mais 72 milhões de euros esta dotação. Em termos práticos, significa que de cerca de 15 mil camas vamos passar para 26 mil camas até ao final de 2026”, sublinhou António Costa.

O primeiro-ministro falava na Academia das Ciências, em Lisboa, no encerramento de uma sessão destinada à assinatura de 119 projetos para residências de estudantes do ensino superior e que teve a presença dos ministros do Ensino Superior, Elvira Fortunato, e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.



Nesta cerimónia, foram assinados contrativos relativos a projetos com financiamento já assegurado. Além de instituições de ensino superior, os contratos incluíram entidades sociais, autarquias, entre outros organismos públicos.



O reforço do programa de alojamento para alunos do Ensino Superior acontece numa semana em que a Federação Académica do Porto denunciou o agravamento da situação.