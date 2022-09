Covid-19. População residente em Portugal com imunidade de 95,8%

De acordo com os dados da 4.ª fase do Inquérito Serológico Nacional Covid-19, realizado entre 27 de abril e 8 de junho, quase a totalidade da população residente em Portugal apresenta anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2, verificando-se uma seroprevalência total de 95,8%.

Segundo os resultados do estudo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), "a seroprevalência total foi mais elevada no grupo etário entre os 20 e os 29 anos (98,6%) e na região Norte (96,8%), embora aumentos semelhantes tenham sido observados em todos os grupos etários acima dos 20 anos, inclusive no grupo etário acima dos 70 anos, no qual a seroprevalência estimada foi de 97,2%".

O estudo refere ainda que os grupos etários abaixo dos 10 anos foram aqueles onde se verificaram seroprevalências mais reduzidas (76,2% entre os 0-4 anos e 78,7% entre os 5-9 anos).

O INSA explica ainda que foi "abaixo dos 20 anos que se observou um maior aumento da seroprevalência" em relação à terceira fase do inquérito, "valores que traduzem, sobretudo, a elevada incidência de covid-19 na população infantil, em especial durante a vaga Omicron, em janeiro de 2022".

Os resultados do estudo indicam ainda que “os níveis de anticorpos foram mais elevados no grupo etário dos 50-59 anos e mais baixos nos grupos abaixo dos 10 anos de idade, o que indica que os indivíduos, simultaneamente, vacinados e que tiveram uma infeção por SARS-CoV-2 se mantêm como aqueles com níveis mais elevados de anticorpos, tal como se observou na segunda e terceira fases do inquérito”.

Estes resultados "corroboram as atuais recomendações de vacinação em Portugal, isto é, a necessidade de cumprir os esquemas vacinais em todas as idades e independentemente de ocorrência de infeção anterior e a realização de segunda dose de reforço nos grupos mais velhos e vulneráveis".