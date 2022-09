Cerca de 400 polícias municipais protestam em Lisboa por melhores salários

A encabeçar a manifestação está um caixão que representa “a marcha meio fúnebre” em que os polícias municipais se encontram, disse o vice-presidente do Sindicato Nacional das Polícias Municipais (SNPM), Marco Santos, no início da marcha.

Algumas centenas de polícias municipais partiram, às 12h05 desta quarta-feira, do Largo de Santos em direção à residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, num protesto para exigir melhores salários e a regulamentação da carreira.

Além do protesto, os polícias municipais estão hoje numa greve de 24 horas, cuja adesão, às 09h30, rondava os 90%, estando mais de 20 esquadras encerradas, segundo disse à agência Lusa o presidente do SNPM, Pedro Oliveira.

De acordo com o sindicalista, os agentes sentem-se “desrespeitados e menosprezados”, uma vez que “a sua carreira profissional não está a ser valorizada", com os profissionais a auferir “um salário que dista apenas sete euros do ordenado mínimo nacional”.

“A carreira dos polícias municipais no regime geral está por regulamentar desde 2009. Estamos há 13 anos a aguardar pela regulamentação. Nasceu com salários muito parcos, as progressões são lentas e as alterações de escalão muito baixas”, descreveu Pedro Oliveira, acusando os diferentes governos de se “esquecerem” destes agentes, ao contrário do que acontece com outros grupos profissionais.