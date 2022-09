​Pedrógão. Liga dos Bombeiros diz que responsáveis não estiveram no banco dos réus

Veja também:

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), António Nunes, congratula-se com a decisão do Tribunal de Leiria de absolver o comandante dos Bombeiros de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut.



Em declarações aos jornalistas à saída do tribunal, António Nunes disse que os verdadeiros responsáveis pelas falhas no incêndio de junho de 2017, que provocou 66 mortos e 44 feridos, possivelmente não estiveram no banco dos réus.

“Houve um julgamento, o tribunal decidiu e o que se verificou foi que aqueles que estavam no banco dos réus estavam inocentes. Provavelmente, outros que deveriam lá estar é que não estavam e, portanto, não puderam ser condenados”, declarou o presidente da LBP.

Questionado sobre quem deve pedir desculpas, António Nunes aponta aos “protagonistas” do sistema de combate a incêndios.