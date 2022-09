Fernando Araújo convidado para diretor executivo do SNS

Fernando Araújo é o escolhido pelo Governo para assumir o cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), avançou esta terça-feira a SIC Notícias.

Fernando Araújo ocupa atualmente o cargo de presidente do conselho de administração do Hospital de S. João no Porto.

O seu nome foi várias vezes apontado como o sucessor da ex-ministra Marta Temido, que acabou por ser substituída por Manuel Pizarro.

Contactada pela Renascença, fonte do Hospital de S. João não confirma nem desmente o convite.