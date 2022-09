Chuva após incêndios pinta rio Zêzere de negro

Um manto de sedimentos produzidos por incêndios está a cobrir por completo uma parte do leito do rio Zêzere. As primeiras grandes chuvas após os grandes fogos de agosto estão a causar a acumulação de cinzas.

Estes sedimentos contribuem para que haja uma pior qualidade da água e para a existência de fenómenos de eutrofização.

A eutrofização é um fenómeno que ocorre como consequência do aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático. O fenómeno leva a uma série de complicações, nomeadamente dificuldades no trânsito de embarcações, elevação nos custos de tratamento da água para abastecimento da população e menores habitats para as espécies.

Estes eventos ocorrem devido à erosão causada pelos incêndios, os solos tornam-se impermeáveis e incapazes de reter a água das chuvas. O norte e centro do país são as regiões mais afetadas por incêndios e consequentemente com maior risco de erosão.

Além da contaminação dos rios, a erosão provocada pelos fogos florestais pode originar cheias rápidas.

A queda da chuva vai diretamente para o solo e, por isso, a taxa de infiltração é rapidamente saciada e todos esses sedimentos são arrastados à superfície das encostas.