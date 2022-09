​Turismo leva quartos de estudantes. Ministra diz que faz o possível

Em declaração à Renascença a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, reconhece que as medidas no terreno para suprir a dificuldade de alojamento não são excelentes.

Se a título privado a oferta é escassa, a nível social também não melhorou. "Nas residências de ação social não se sente o reforço. A execução do plano está a decorrer de forma curta, principalmente porque no contexto da pandemia os quartos que eram para três e quatro pessoas e passaram a single e, por isso, há um desafio acrescido e necessidade de reforço destas camas", explica Ana Gabriela Cabilhas.

"A nossa perceção é que estas camas estão a ser mobilizadas para o turismo. O número de quartos está ainda mais reduzido. Os senhorios preferem alugar a turistas a preços mais elevados do que a estudantes do ensino superior", denuncia à Renascença Ana Gabriela Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto (FAP).

O Governo não contava com o aumento do aluguer de quartos e de casas ao turismo e pediu, por isso, para que estes projetos sejam agora agilizados o mais rápido possível.

"O turismo aumentou muito e, porque queremos assinar os contratos rapidamente para que a execução seja rápida, estamos a pedir que as burocracias de licenças, etc… Por parte dos municípios tenham um cuidado especial para acelerar a finalização dos projetos", defende a ministra do Ensino Superior.

Quando estarão instalados os novos quartos? A Elvira Fortunato não consegue ainda responder: "As construções vão demorar mais tempo, no máximo dois anos. As renovações dependem do estado em que estão as residências e edifícios".

Elvira Fortunato diz estarem em cima da mesa em discussão medidas de ajuda não só aos estudantes como também às universidades por causa do aumento da inflação e do preço da energia.