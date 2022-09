Portugal pintado a amarelo devido ao ciclone extratropical Danielle

Os distritos de Portugal continental e os grupos Ocidental e Central dos Açores estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas e rajadas fortes.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a maioria dos distritos do continente vão estar sob aviso amarelo esta segunda-feira e na terça-feira, com exceção de Viseu, Bragança, Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, onde estará em vigor até quarta-feira.

As previsões apontam para chuva intensa, que pode provocar cheias repentinas em alguns locais, trovoada e vento forte, sobretudo hoje e amanhã, mas a chuva deverá manter-se durante toda a semana.

Os efeitos do ciclone extratropical “Danielle” já se fazem sentir embora a Proteção Civil não tenha até ao momento registo de situações preocupantes, apenas algumas quedas de árvores.

No domingo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um aviso à população para a mudança gradual das condições meteorológicas, com chuva intensa e vento forte.

De acordo com as autoridades, espera-se “precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada” e a possibilidade de acumulação de água significativa “em curtos períodos e rajadas de origem convectiva, em especial nas regiões do Norte, Centro e entre os distritos de Lisboa e Setúbal”.

“Deverá ser dada uma especial atenção às zonas historicamente identificadas como vulneráveis a inundações e em particular em bacias hidrográficas não regularizadas e de escoamento rápido”, avisa a Proteção Civil.

No sentido de prevenir acidentes, sugere-se especial atenção a estruturas que se possam soltar com o vento, à possibilidade de quedas de árvores e cuidado na circulação e permanência junto da orla costeira e zonas ribeirinhas.