​Porto sem alojamento para estudantes. "É mais rentável alugar a um turista", diz a FAP

A uma semana do arranque oficial do novo ano letivo, a Federação Académica do Porto (FAP) denuncia a falta de alojamento para os estudantes universitários colocados na cidade.

Com a inflação, os preços disparam e a oferta diminui, já que muitos alojamentos para estudantes foram transformados em alojamentos locais.

Em declarações à Renascença, a presidente da FAP, Gabriela Cabilhas, lembra que "é sempre mais rentável alugar a um turista do que a um aluno".

Se em 2021 um estudante conseguia alugar um quarto no Porto por 265€, este ano isso já não é possível: “Nesta altura falamos de 350€ a 400€ por um quarto na cidade Invicta, mas este não é o único problema”.

Gabriela Cabilhas explica que "não há oferta suficiente para o número de estudantes".

A falta de alojamento, segundo Gabriela Cabilhas "é hoje a principal barreira para a frequência do ensino superior".