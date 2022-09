Pedrógão Grande. Acórdão vai ser lido esta terça-feira

Cinco anos depois da tragédia dos incêndios de Pedrogão Grande, vai ser lido esta terça-feira de manhã o acórdão do julgamento do processo sobre eventuais responsabilidades criminais relativas ao que se passou a 17 de junho de 2017, o início daquele que ficou conhecido pelo incêndio de Pedrogão Grande.



O julgamento, que termina esta terça-feira no Tribunal de Leiria, durou um ano e meio e no banco dos réus senta 11 arguidos, entre eles os presidentes da câmara de Pedrogão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e o comandante dos bombeiros de Pedrogão Grande que liderou as operações na altura em que deflagraram as chamas. Responderam em tribunal também dois funcionários da EDP e outros dois da Ascendi.

Em causa estão crimes de homicídio por negligência e ofensa à integridade física por negligência.

Embora o balanço de vítimas tenha sido superior o ministério público tem em conta neste processo apenas 63 mortos e 44 feridos.

O Ministério Público pede a condenação de apenas 9 dos arguidos.