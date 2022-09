Bloco de partos poderá encerrar "alguns dias" em Bragança

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste informou hoje que o bloco de partos da maternidade de Bragança poderá encerrar "alguns dias" esta semana devido a baixa médica de uma especialista.

Num comunicado enviado às redações, a ULS começa por referir que "a atividade programada e urgência do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia estão a funcionar".

"No entanto, por motivo de baixa médica de uma especialista do serviço, poderão verificar-se, em alguns dias desta semana, eventuais constrangimentos no atendimento urgente, sendo necessário ativar o plano de contingência, o que significa que o bloco de partos estará encerrado nesses dias", acrescenta.

Nessas situações, explica a ULS do Nordeste, as utentes que recorram pelos próprios meios aos serviços de urgência "serão orientadas, após observação médica e se a situação clínica o justificar, para a unidade hospitalar de referência no âmbito do Serviço Nacional de Saúde".