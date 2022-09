Cinco meios aéreos e quase 150 bombeiros dominam fogo em Nisa

Cinco meios aéreos e quase 150 bombeiros combateram um incêndio que deflagrou hoje, ao final da tarde, numa zona de pasto e eucaliptal no concelho de Nisa (Portalegre), que já foi dominado, revelou o CDOS.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre contactada pela agência Lusa indicou que o alerta para o incêndio foi dado às 18:04 e que, às 19:24, o fogo foi considerado como estando dominado.

As chamas atingiram "uma zona de pasto e eucaliptal numa zona rural" perto do lugar de Horta do Padreca, junto da Estrada Nacional 18 (EN18), que liga Nisa a Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), acrescentou a mesma fonte.

No combate às chamas, os bombeiros tiveram de lidar "com os difíceis acessos" existentes na zona, daí a importância do apoio dos cinco meios aéreos, disse o CDOS.

No total, foram mobilizados para o local 143 operacionais, dos bombeiros, AFOCELCA eGNR, apoiados por 31 viaturas e pelos cinco meios aéreos.