Lancha vira ao contrário em Gaia. Duas pessoas resgatadas com vida

Duas vítimas de um acidente marítimo que ocorreu hoje em Lavadores, no concelho de Vila Nova de Gaia, foram resgatadas com vida após uma lancha se ter virado ao contrário, disseram fontes dos bombeiros e Proteção Civil à Lusa.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do distrito do Porto, as pessoas foram resgatadas e estão a ser assistidas pelos bombeiros, após uma lancha se ter virado ao contrário devido à ondulação.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, que estão no local juntamente com os Sapadores de Gaia, adiantou também à Lusa que ambos os ocupantes foram resgatados com vida.

Segundo o "site" da Proteção Civil, o alerta para o incidente foi dado às 11h00, estando no local 19 operacionais, coadjuvados por cinco meios terrestres.