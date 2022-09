Funcionário de bar de Setúbal espancado até à morte por clientes

O funcionário de um bar de Setúbal foi morto na madrugada desta sexta-feira após uma desavença com um grupo de homens, que se colocou em fuga, mas foi intercetado pela PSP e entregue à Polícia Judiciária, revelou fonte policial.

Segundo a mesma fonte, a vítima é um homem de 31 anos, que terá sido agredido e esfaqueado pouco depois da 01:30, num bar da Avenida 5 de outubro, onde trabalhava, por um grupo de, pelo menos, cinco homens com idades compreendidas entre os 19 e os 30 anos, todos residentes em Setúbal.

Depois de ter sido dado o alerta, a PSP de Setúbal conseguiu intercetar cinco suspeitos, que, entretanto, já foram entregues à Polícia Judiciária (PJ).

Fonte da PJ disse à agência Lusa que, para já, há pelo menos duas versões dos acontecimentos que culminaram no crime de homicídio.

Segundo uma das versões, a vítima, também residente em Setúbal, terá sida agredida e esfaqueada quando tentava interceder a favor de uma funcionária que estaria a ser incomodada por elementos do grupo.

De acordo com uma outra versão relatada à PJ, a cena de pancadaria, que culminou com a morte do funcionário do bar, terá ocorrido quando este último pediu ao grupo de presumíveis suspeitos para desobstruírem um determinado local do bar.

Fonte da PJ admitiu a possibilidade de os cinco homens serem formalmente detidos nas próximas horas para serem sujeitos a primeiro interrogatório judicial.