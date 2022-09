Sismo de 2,5 no norte de Portugal

Um sismo de magnitude 2,5 na escala aberta de Richter foi registado esta quinta-feira em Portugal, o segundo no mesmo dia com epicentro perto da localidade espanhola de Zamora, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Até ao momento, o IPMA indicou não ter recebido qualquer informação de que o sismo foi sentido pela população, de acordo com o comunicado do IPMA.

O epicentro localizou-se a cerca de 30 quilómetros a noroeste da cidade de Zamora, noroeste de Espanha, perto do distrito de Bragança, acrescentou.

Pelas 02h43 de hoje, também se tinha registado um sismo, de magnitude 3,4 na escala aberta de Richter, com epicentro a cerca de 30 quilómetros da mesma localidade espanhola.