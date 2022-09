Sindicato pede contratação de enfermeiros para campanha de vacinação Covid/gripe

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) exigiu esta quinta-feira a contratação de profissionais para assegurar a vacinação contra a gripe e a covid-19 na nova campanha lançada pelo Governo.

A campanha de vacinação começou na quarta-feira com a inoculação dos maiores de 80 anos e as vacinas podem ser administradas nos centros de saúde ou nos cerca de 50 centros de vacinação comunitários existentes, lembrou o SEP, em comunicado, para exigir novas contratações por parte das administrações regionais de saúde e criticar a deslocação de enfermeiros para estas estruturas.

“A manutenção de centros de vacinação potencia a deslocalização de enfermeiros das unidades funcionais dos centros de saúde, normalmente das unidades de cuidados na comunidade, cuja missão é prestar cuidados a grupos vulneráveis”, alertou o sindicato.

Para o SEP, é “inadmissível” que as administrações regionais de saúde não estejam a recorrer à possibilidade de contratação temporária para fazer face à necessidade de vacinação da população, o que significa “mais cansaço em cima do cansaço físico e psíquico” resultante da pandemia, com “muitas mais horas de trabalho” para recuperar a atividade assistencial que não foi possível assegurar durante dois anos e meio.

A vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19 iniciou-se na quarta-feira em Portugal, com o objetivo de proteger os grupos mais vulneráveis, estando previsto vacinar cerca de três milhões de pessoas até dezembro.