Plano de poupança de energia para “breve” com obrigatoriedade para a administração pública e recomendações para privado

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução que estabelece um conjunto de medidas que que visam dar resposta "à instabilidade no setor decorrente da situação de guerra na Ucrânia", reforçando a segurança energética e a promoção da poupança e eficiência energética.

O Plano Nacional de Poupança de Energia aprovado é focado na gestão da procura e na redução do consumo e estabelece medidas vinculativas para a Administração Publica Central e recomendações para a Administração Local e para o setor privado.

Assim, a administração pública passa a ser obrigada a poupar energia, os estabelecimentos comerciais deverão ter de reduzir os consumos quando não estão a funcionar - por exemplo, as luzes decorativas terão de ser reduzidas a partir da meia noite e a climatização interior poderá ter limites máximos de temperatura no inverno e mínimo no verão.



As medidas têm como objetivo "obter uma poupança de 5% no consumo de gás, a acrescer à redução de 20% alcançada no último ano, excluindo o consumo de gás utilizado na produção de energia elétrica", refere o governo em comunicado.



De acordo com a mesma nota, foram ainda aprovadas "medidas extraordinárias e temporárias de reporte de informação e de garantia da segurança de abastecimento de gás, assim como medidas preventivas para a segurança do abastecimento de energia".

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou que as medidas excecionais e temporárias que entrarão em vigor para o funcionamento do mercado do gás serão válidas por dois anos e incluem também a diversificação da origem do aprovisionamento, passando a existir a obrigatoriedade de criar reservas de segurança adicionais com base no volume de clientes.



Em Conselho de Ministros, o Executivo aprovou ainda a criação de uma reserva estratégica de água nas albufeiras.

A nível definitivo, a ENSE vai criar uma reserva estratégica de gás do Estado, com competências alargadas.