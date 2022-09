Morte de Isabel II. Marcelo recorda "exemplo de coragem e dedicação"

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte da Rainha Isabel II e enviou uma mensagem de condolências à família Real, endereçada diretamente ao Rei Carlos.

“Neste momento de luto e de dor, apresento a Vossa Majestade e a toda a Família Real, bem como a todos os Britânicos, em nome do Povo português e no meu próprio, os meus sinceros pêsames, transmitindo os meus profundos sentimentos pela perda sofrida", pode ler-se na nota publicada no site da Presidência.



O Presidente da República acrescentou que "a Rainha Isabel II permanecerá para todos um exemplo de coragem, de dedicação, de estabilidade e de inabalável sentido de serviço público" e relembrou as visitas que a monarca realizou ao país, em 1957 e 1985, destacando a "honra do encontro mantido" aquando da sua deslocação a Londres, em 2016.