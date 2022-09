Morte de Isabel II. Costa destaca reinado que marcou "a história"

O primeiro-ministro português afirmou que recebeu com tristeza a notícia do falecimento da rainha do Reino Unido, Isabel II, considerando que os seus 70 anos de reinado marcaram a história britânica desde a II Guerra Mundial.

"É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento de sua majestade a Rainha Isabel II. O seu reinado de 70 anos marcou a história britânica desde a segunda grande guerra. As minhas sentidas condolências à família real e ao povo do Reino Unido", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

Santos Silva enaltece "enorme contribuição para a democracia britânica"

O presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva, enalteceu hoje "a enorme contribuição da rainha Isabel II para a democracia britânica" e considerou que a sua morte "é uma perda muito grande também para Portugal".



"Eu lamento muito o falecimento da rainha Isabel II, ao fim de 70 anos de reinado, ao fim de uma vida longa, em que ela personificou melhor que ninguém o monarca de uma monarquia constitucional", declarou Augusto Santos Silva aos jornalistas, num hotel de Brasília.

O presidente da Assembleia da República acrescentou que hoje "é um dia de uma perda muito grande também para Portugal, que é um aliado histórico do Reino Unido", com o qual tem "a mais antiga aliança do mundo".

Em seu nome e do parlamento português, endereçou "sentidas condolências" à Câmara dos Comuns, à Câmara dos Lordes e a todos os britânicos.

"A rainha Isabel II teve quinze primeiros ministros a trabalhar com ela e a todos prestou a colaboração institucional própria de um monarca constitucional", referiu.

Augusto Santos Silva deslocou-se a Brasília para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, a convite do presidente do Senado Federal brasileiro.