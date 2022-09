Morreu Paulo de Pitta e Cunha, professor da Faculdade de Direito de Lisboa

O professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Paulo de Pitta e Cunha, que foi fundador e presidente do Instituto Europeu, morreu hoje, informou aquela instituição de ensino.

"A Faculdade de Direito vem informar a comunidade académica do falecimento do exmo. senhor professor doutor Paulo de Pitta e Cunha, Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa", refere uma nota publicada no "site" da faculdade.

Aquela instituição de ensino superior endereça "as mais sentidas condolências" à família e "manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento deste insigne Mestre a quem tanto deve".

De acordo com a biografia disponibilizada pela Faculdade de Direito de Lisboa, Paulo de Pitta e Cunha nasceu em 1937. Em 1972 obteve o doutoramento em Ciências Político-Económicas.

Entre 1982 e 1984 foi presidente do Conselho Científico da faculdade, lecionou várias disciplinas do grupo de Ciências Jurídico-Económicas, do qual foi decano, e fundou o Instituto Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa, ao qual também presidiu.

"Nome incontornável nos meios comunitários, foi o primeiro professor português a obter a cátedra "Jean Monnet". Releva ainda o seu contributo na Comissão da Reforma Fiscal, responsável pela reforma tributária de 1985", aponta a faculdade.

Paulo de Pitta e Cunha foi também autor de várias obras no âmbito do direito fiscal, relações económicas internacionais e integração europeia.

Desde 2016, o Instituo Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa atribui anualmente o Prémio Professor Doutor Paulo de Pitta e Cunha, "considerado como um dos grandes impulsionadores dos estudos europeus em Portugal", que visa distinguir trabalhos de investigação de alunos do ensino superior nas áreas de direito da União Europeia, integração europeia, economia ou união económica e Monetária.