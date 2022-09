Dois militares dos Comandos hospitalizados por paragens cardiorrespiratórias

Esta quarta-feira, dois militares dos Comandos foram hospitalizados após terem sofrido paragens cardiorrespiratórias. Ambas as vítimas receberam assistência no local, mas acabaram por ser transportadas para o hospital.

Em nota enviada à imprensa, o gabinete do Chefe de Estado-Maior do Exército informa que o primeiro caso se tratou de uma indisposição durante uma marcha de cinco quilómetros, na tarde desta quarta-feira. O militar foi imediatamente assistido no local, mas pouco tempo depois acabou por entrar em paragem cardíaca e respiratória.

No momento ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas a gravidade da situação obrigou a ativar o transporte de emergência para o Hospital de São Francisco Xavier.

Segundo o comunicado, o militar encontra-se “internado em Unidade de Cuidados Intensivos, mantendo-se em vigilância, sedado e ventilado, com um perfil hemodinâmico estável”. A vítima está também a ser acompanhada por um enfermeiro do exército.

Ao final do dia, outro dos instruendos do curso de Comandos sentiu-se mal durante o jantar, acabando também por sofrer uma paragem cardiorrespiratória. Neste caso, o episódio foi “prontamente revertido” pela equipa médica no momento.

Ainda assim, por necessidade de avaliação complementar do estado de saúde do militar, o INEM foi acionado. A vítima foi encaminhada para as urgências do Hospital Amadora-Sintra, mantendo um quadro clínico estável até agora. Prevê-se que o militar seja transferido para o Hospital das Forças Armadas já esta quinta-feira.