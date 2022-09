Dois homens morreram num poço em Marco de Canaveses

Dois homens, de 60 e 41 anos, morreram esta quinta-feira no interior de um poço com cerca de seis metros de profundidade, na freguesia de Soalhães, em Marco de Canaveses, avança fonte dos bombeiros.

Segundo o comandante da corporação de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, o alerta para a presença de dois homens inanimados no fundo do poço, por aparente intoxicação, foi registado às 10h55.

Ao local responderam os bombeiros locais, com cinco viaturas e 15 operacionais, e a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

De acordo com o comandante da corporação, os bombeiros procederam ao resgate de ambas as vítimas, já cadáveres.

Segundo acrescentou à agência Lusa, a vítima de 60 anos terá entrado no poço para auxiliar o homem de 41 anos, que já ali se encontrava e que estaria indisposto.

No local compareceram, ainda, a GNR de Marco de Canaveses e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM.

As vítimas foram transportadas para o Instituto de Medicina Legal em Penafiel.