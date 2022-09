DGS pede aos hospitais que “liberalizem um bocadinho mais” as visitas

A Diretora Geral da Saúde, Graça Freitas, pediu, esta quinta-feira, aos hospitais que “liberalizem um bocadinho mais” as visitas aos doentes. O apelo foi deixado pela responsável durante uma visita ao centro de vacinação da Ajuda, em Lisboa.

Graça Freitas lembra que a norma da DGS apenas se limita aconselhar “medidas que evitem a transmissão de doenças” pelo que há margem para menos restrições nas visitas.

“Apelo a que, de facto, liberalizem um bocadinho mais as visitas aos doentes. As pessoas que estão internadas têm de ter um mecanismo de controlo de infeção, não é restrição das visitas”, defende. Não é a Direção Geral da Saúde que limita as visitas, mas pede aos conselhos de administração que organizem todo o seu circuito para evitar infeções”, explica a responsável.