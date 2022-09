Ciberataque à Defesa nacional exige uma "investigação séria"

Isidro Morais Pereira, do Gabinete de Segurança e Defesa da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, admite que Portugal sai com imagem fragilizada do ataque informático que colocou documentos portugueses da NATO à venda no mercado negro. Em declarações à Renascença, o Major-General diz que "o mal já existe" e que agora é tempo de "investigar de forma séria". "Ir ao âmago das questões e, ainda mais do que isso, criar mecanismos para que isto não aconteça no futuro", realça. Para piorar o cenário, Morais Pereira diz que ainda há "incertezas" sobre a informação que foi roubada ao Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA): "Nós não sabemos se são documentos portugueses, produzidos em Portugal em resposta a perguntas da NATO, ou se se tratou de documentos da NATO que nós cedemos e que precisamos de os estudar e aceder". "Houve uma quebra qualquer de segurança e esses documentos foram parar a mãos alheias", lamenta. De acordo com o que foi avançado pelo Diário de Notícias (DN), o Governo português foi alertado para a situação pelos Serviços de Informação dos Estados Unidos, no passado mês de agosto. O Major-General diz ser natural que "tenham sido os próprios americanos os primeiros a descobrir que isto se passou". "Os Estados Unidos são o país que está mais evoluído, quer em matéria de defesa e cibersegurança, quer na utilização da ciberarma. Esta capacidade tencológica, naturalmente, exige um investimento vultuosíssimo", explica Isidro Morais Pereira.

Segundo o Major-General, a NATO e também Portugal dispõem de mecanismos para controlar e investigar os ciberataques, que "funcionam todos os dias no sentido de proteger não apenas a sua organização, o seu Estado, designadamente o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, mas também outros setores importantes da vida do país". Portanto, dada a importância destas operações, Morais Pereira salienta a necessidade de um maior investimento na proteção das bases de informação, tanto militares como civis. "Espero que este incidente venha a alertar quem de direito para a necessidade de investirmos um pouco mais nisso, para que não voltemos a ser surpreendidos desta forma", remata.