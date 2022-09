Covid-19. Média de casos baixa para as 2.527 infeções diárias

A média de casos da Covid-19 baixou para as 2.527 infeções diárias em Portugal, mas três regiões registam um índice de transmissibilidade do coronavírus (Rt) superior ao limiar de 1, indicou o Instituto Ricardo Jorge (INSA) esta quarta-feira.

Segundo o relatório semanal do INSA sobre a evolução da covid-19, o número médio diário de contágios a cinco dias desceu dos 2.769 para os 2.527 a nível nacional, sendo ligeiramente mais baixo em Portugal continental (2.328).

A média mais alta de casos em 2022 foi registada no final de janeiro, com 49.795 infeções diárias pelo SARS-CoV-2.

Quanto ao Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus -, está agora nos 0,99 em Portugal, depois de no último relatório registar o valor de 1,02, refere o documento.

Apesar dessa redução do Rt a nível nacional, três regiões mantêm-se com este indicador acima do limiar de 1, caso do Norte (1,03), dos Açores (1,26) e da Madeira (1,13), enquanto o Algarve está nos 1,00.

De acordo com o INSA, o Centro regista um índice de transmissão do SARS-CoV-2 de 0,97, Lisboa e Vale do Tejo de 0,96 e o Alentejo de 0,96.

O instituto estima que, desde 02 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 02 de setembro, Portugal tenha registado um total de 5.432.692 infeções pelo vírus que provoca a covid-19.