Arranca a vacinação contra a covid-19 e a gripe. Quem pode ser vacinado, onde e quando?

Em que locais ocorrerá a vacinação?

Os utentes começaram a ser convocados na passada sexta-feira para comparecerem nos centros de vacinação abertos no primeiro dia da campanha. No total, são 13 distribuídos por todo o país - Braga, Gondomar, Porto, Aveiro, Pombal, Amadora, Cascais, Vila Franca de Xira, Ajuda, Carnaxide, Mafra, Évora e Tavira.

Carlos Penha-Gonçalves avança ainda que está a ser elaborado “um protocolo com as farmácias para que as pessoas que prefiram ser vacinadas gratuitamente nas farmácias o possam fazer com uma vacina do SNS”.