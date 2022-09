Alqueva transferiu 100 milhões de metros cúbicos de água para outras barragens

Mas este volume inclui a água que passou pelo Roxo com destino aos sistemas geridos pela Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS) e pela empresa Águas de Santo André (AdSA), nomeadamente o canal Alto-Sado e as barragens de Fonte Serne e Morgavel.

Além destas albufeiras, o Alqueva também forneceu água para o canal denominado Alto-Sado, que tem origem na barragem do Monte da Rocha, situado no concelho de Ourique, distrito de Beja, mas que serve a zona do litoral alentejano.

A água da barragem do Alqueva já chegou este ano às albufeiras de Odivelas (Ferreira do Alentejo), Roxo (Aljustrel), Fonte Serne (Santiago do Cacém), Morgavel (Sines), Vigia (Redondo), Monte Novo (Évora) e Enxoé (Serpa).

Segundo o responsável, o volume de água transferido este ano para outras barragens mais do que triplicou em comparação com o ano passado, pois, em 2021, tinham sido fornecidos "cerca de 30 milhões" de metros cúbicos.

Seguem-se Odivelas, com 35 milhões de metros cúbicos de água, Morgavel, com 7,3 milhões, Fonte Serne, com 2,8 milhões, Vigia, com dois milhões, Monte Novo, com 1,3 milhões, e Enxoé, com 1,2 milhões, enquanto o canal Alto-Sado recebeu nove milhões.

Alqueva possibilitou rega

O presidente da EDIA lembrou que, anteriormente, no Alentejo, "não havia campanha de rega todos os anos, porque, em anos de seca, as barragens não tinham água para disponibilizar", mas, com a ligação destes sistemas a Alqueva, "esta lacuna foi suprida".

"Num ano como este, em que as barragens começaram o ano relativamente baixas e em que não existiam condições para uma campanha de rega, os operadores destes sistemas pedem-nos com antecedência e nós fornecemos água", assinalou.

Salientando que "se não existisse Alqueva, não havia campanha de rega" este ano na região, José Pedro Salema vincou que a albufeira também dá "uma garantia de água para o abastecimento público do Alentejo".

"Évora e Beja, as duas maiores cidades do Alentejo, este ano, estão a beber água e a tomar banho com água 100% de Alqueva", sublinhou.

Por outro lado, de acordo com o responsável, a área agrícola servida pelo Alqueva está "a gastar mais água", já que este ano está a ser "muito mais seco do que o ano passado", além de haver mais culturas instaladas e outras mais desenvolvidas.