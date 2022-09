Turismo Centro diz que região registou mais 100 mil dormidas em julho

O presidente do Turismo Centro Portugal, Pedro Machado, disse esta terça-feira que a região registou em julho deste ano mais 100 mil dormidas que o mês homónimo de 2019.

"O turismo é por excelência uma indústria. Neste mês de julho de 2022 por comparação com julho de 2019, o nosso grande ano de referência, registámos no Centro de Portugal cerca de mais 100 mil dormidas", anunciou.

Pedro Machado acrescentou que, comparativamente com o ano de 2021, em que havia restrições devido à pandemia da Covid-19, a região "cresceu 58% em relação àquilo que era a tendência de recuperação".

"Diremos hoje que estamos de facto em franca consolidação de uma recuperação que a atividade turística vai trazer e ela tem de ser, obviamente, produtiva. Produtiva para aqueles que queremos atrair, mas também para os que cá estão", disse.

O presidente do Turismo Centro de Portugal falava hoje na Feira de São Mateus, em Viseu, perante dezenas de autarcas das três Comunidades Intermunicipais (CIM) abrangidas pela Estrada Nacional 16 (EN16).

As CIM Região de Aveiro, Viseu e Dão Lafões e Beiras e Serra da Estrela contemplam os 14 municípios que a EN16 atravessa: Aveiro, Albergaria-A-Velha, Águeda, Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela, São Pedro do Sul, Viseu, Mangualde, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Guarda, Pinhel e Almeida.

Esta terça-feira foi assinado em Viseu um protocolo entre o Turismo Centro de Portugal e as três CIM com o objetivo de lançar a EN16 como um produto turístico, à semelhança da EN2, para promover e alavancar a economia e a região.

A EN16 atravessa o país, liga o mar a Espanha e, neste sentido, Pedro Machado destacou a importância deste projeto que quer apresentar na Bolsa de Turismo de Portugal de 2023, já que "Espanha é hoje responsável por cerca de 900 mil dormidas no Centro de Portugal".

Presente na cerimónia de assinatura esteve a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, Isabel Damasceno, que "amadrinhou" o projeto e prometeu "apoiar no que for possível" para que se concretize.