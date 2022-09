Prejuízos na Serra da Estrela conhecidos na quinta-feira

O montante dos prejuízos dos incêndios que destruíram cerca de 25% da área do Parque Natural da Serra da Estrela vai ser divulgado no final do Conselho de Ministros de quinta-feira, disse hoje a ministra da Coesão Territorial.

Em Penela, no distrito de Coimbra, onde visitou a SIRL, uma empresa de metalomecânica líder na produção de betoneiras, Ana Abrunhosa disse que o Governo já tem na sua posse o levantamento dos prejuízos e que até quinta-feira serão estudadas as medidas de apoio.

“Já temos os levantamentos e, percebendo os valores em causa, vamos idealizar medida a medida e é isso que estamos a fazer até ao dia do Conselho de Ministros”, disse a governante, salientando que, nesse dia, “serão divulgados os valores globais dos prejuízos, tal como o pacote das medidas, embora algumas de urgência já estejam no terreno”.

No caso do Parque Natural da Serra da Estrela, “a ideia é, à semelhança do que foi feito para o Pinhal Interior, elaborar um plano de revitalização sob liderança da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro”, revelou a ministra da Coesão Territorial.