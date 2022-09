​Ordem não descarta fecho definitivo da maternidade de Portimão

Um hospital bem equipado, mas com um número de recursos humanos muito pobre. Sem surpresas, esta foi a conclusão de Alexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, que esta terça-feira esteve reunido com os profissionais do Hospital de Portimão.



"Tenho a informação que na medicina interna uma médica que chegou fez 350 horas extraordinárias em três meses, isto significa que transformando num sistema anual são mais de 1000 horas", lamenta.

Alexandre Valentim Lourenço defende que a falta de médicos se deve ao facto de não haver um horizonte de carreira para estes profissionais e apela a uma reorganização da carreira médica.

Enquanto isso não acontece, esperam-se mais encerramentos no bloco de partos de Portimão e na pediatria de Faro nos próximos meses.

"Em setembro teremos uma organização semelhante das escalas. Para resolver problemas vamos continuar a transportar grávidas e ter encerramentos parcelares. Isto não se resolve com estes pensos rápidos que só resolvem pequenas situações momentaneamente", alerta.