Incêndio de Valpaços dado como extinto

O incêndio que deflagrou pelas 14h41 desta segunda-feira, na localidade de Pardelinha, no concelho de Valpaços, ficou dado como extinto esta madrugada, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real à Renascença.

A mesma fonte revela que não houve registo de feridos e que as chamas não chegaram a ameaçar habitações.

De acordo com as informações que constam na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local permanecem 115 operacionais apoiados por 33 viaturas, em trabalhos de rescaldo.