Força Aérea terá segunda tripulação nos Açores até ao final do ano

A base aérea número 4, nas Lajes, nos Açores, deverá ter, até ao final do ano, uma segunda tripulação para operar os helicópteros EH-101, que fazem missões de busca e salvamento, anunciou a ministra da Defesa.

"Há uma aspiração que as autoridades e as pessoas aqui dos Açores tinham que será concretizada, que é a segunda tripulação dos EH-101", avançou, em declarações à agência Lusa, a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, à margem de uma visita à base aérea número 4, na ilha Terceira.

Também a Marinha Portuguesa terá um segundo salva-vidas nos Açores.

"Até ao final do ano, ou até antes, se for possível, concretizaremos estes dois importantes projetos e desígnios, respondendo, portanto, à resolução dos problemas, continuando a colaborar ativamente com as autoridades locais", salientou a ministra.

A Força Aérea portuguesa tem dois helicópteros EH-101 Merlin colocados na base aérea número 4, mas apenas uma tripulação fixa.

A atribuição de uma segunda tripulação é uma reivindicação antiga das autoridades regionais.

Em setembro de 2018, o parlamento açoriano aprovou, por unanimidade, um voto de protesto, apresentado pelo PSD/Açores, "pela ausência, na Base das Lajes, de uma segunda tripulação para os helicópteros de busca e salvamento da Força Aérea".

Tinham já sido aprovados, em 2014 e 2017, outros dois votos com o mesmo teor.

Segundo a ministra da Defesa Nacional, a Força Aérea está a desenvolver "esforços muito grandes" para treinar pilotos, que possam assegurar a segunda tripulação.

"É uma tarefa que tem a ver com os recursos, mas também com os processos complexos de qualificação dos pilotos. A Força Aérea está a desenvolver realmente esforços muito grandes e um trabalho muito intenso no plano do recrutamento e da retenção. Está a treinar pilotos que vão reforçar, de facto, a sua capacidade", apontou.

Na sua primeira visita aos Açores, Helena Carreiras destacou "a presença muito forte e muito significativa" das Forças Armadas nas regiões autónomas.

"Desempenham missões absolutamente fundamentais, não apenas missões de soberania, mas também missões de apoio à qualidade de vida das populações e esse reconhecimento é muito claro", frisou.

Em 2022, "a Marinha tem já realizadas 113 missões" de busca e salvamento, superando "todo o número de missões do ano anterior".

Já a Força Aérea conta com "perto de 250 missões" de transportes médicos, em que os doentes foram transportados entre ilhas ou para o continente português.

"As missões de busca e salvamento, em que a Marinha e a Força Aérea estão evidentemente muito implicadas são missões absolutamente fundamentais e insubstituíveis", sublinhou Helena Carreiras.

Questionada sobre a data de arranque das obras de requalificação do edifício que vai acolher o Centro do Atlântico, na base aérea número 4, a ministra disse que o projeto está a ser avaliado.

"O Centro do Atlântico está a edificar-se. Fez um trabalho magnífico até agora. Estamos neste momento a analisar as circunstâncias em que vamos desenvolver este projeto de completar a sede na BA4 para depois vir a instalar o centro e a reforçá-lo com uma equipa e com atividades que possam aqui ocorrer, trazendo também os 20 outros países que participam no centro", adiantou.