Colisão entre camião e ligeiro faz dois mortos e dois feridos no IC1 em Ourique

Um acidente esta segunda-feira no Itinerário Complementar (IC1), envolvendo um camião e um ligeiro de mercadorias, provocou dois mortos e dois feridos.

O acidente levou ao corte do trânsito no IC1, por volta do quilómetro 680, no concelho de Ourique (Beja), disse fonte da GNR. O trânsito foi retomado alternadamente por volta das 13:30.

O acidente, para o qual o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja recebeu o alerta às 11:38, provocou dois mortos e um ferido ligeiro, todos homems, e uma ferida grave.

Segundo a fonte da GNR, o acidente, que envolveu um camião e um veículo ligeiros de mercadorias, resultou de um “choque frontal”.

Fonte da corporação dos Bombeiros Voluntários de Ourique revelou à Lusa que as duas vítimas mortais são “dois homens, na casa dos 25 a 30 anos”, que “seguiam no veículo ligeiro de mercadorias”.

Nesta viatura também seguia a mulher que está em estado grave, que foi helitransportada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de Faro, acrescentou a mesma fonte dos bombeiros.

O outro ferido, ocupante do pesado de mercadorias e que sofreu ferimentos ligeiros, foi transportado para o hospital de Beja.

O socorro às vítimas envolveu operacionais dos bombeiros de Ourique, Almodôvar e Castro Verde, do INEM e da GNR, num total de 32 elementos apoiados por 12 veículos, incluindo a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

As operações mobilizaram ainda um helicóptero do INEM.