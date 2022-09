Adriano Moreira chega aos 100 anos e festeja com 100 "ilustres" transmontanos

Um século de vida, entre o Estado Novo e a Democracia, entre a política e a academia. Adriano Moreira faz cem anos na terça-feira, dia 6, e vai ter direito a uma homenagem.

A cerimónia, marcada para as 10h00, no Pavilhão do Conhecimento, é organizada pela Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa, associação que, de acordo com o seu presidente, Hirondino Isaías, pretende homenagear o "nome maior da região".

"Acho que todo o transmontano se revê na postura que ele sempre teve ao longo da vida", sublinha Hirondino Isaías, em declarações à Renascença.

"É, provavelmente, é o único português vivo que é respeitado vindo de regimes totalmente distintos", reforça.



A organização convidou para a homenagem várias das instituições a que Adriano Moreira "esteve ligado, onde lecionou, onde foi presidente", como a Sociedade de Geografia de Lisboa, a Academia das Ciências de Lisboa, a Ordem dos Advogados, o Instituto Universitário Militar ou ainda a Universidade de Lisboa.

O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues, e o líder do CDS-PP, Nuno Melo, também marcarão presença na cerimónia. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá também comparecer.