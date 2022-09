Perseguição e ferido com arma de fogo. IGAI abre inquérito a atuação da PSP

"A Inspeção-Geral da Administração Interna abriu um inquérito para apuramento dos factos relacionados com a ocorrência policial verificada na madrugada do dia 04 de setembro, em Castelo Branco, da qual resultou um ferido com arma de fogo", refere uma nota da IGAI enviada à Lusa.

O incidente ocorreu na madrugada deste domingo, pelas 4h00, após uma situação de desordem junto a um estabelecimento de diversão noturna, que envolveu vários cidadãos e após terem sido "efetuados disparos com arma de fogo". Seguiu-se uma perseguição com um carro patrulha, durante a qual o suspeito terá ignorado as ordens da polícia para parar, "continuando a fugir em alta velocidade" pelas ruas da cidade.

Ainda de acordo com o relato do Comando Distrital de Castelo Branco, o condutor saiu da viatura, "empunhando uma arma de fogo longa", e apontou-a "inequivocamente" aos polícias, ameaçando matá-los.

"Perante a ameaça em execução, com capacidade letal, um dos polícias procedeu ao recurso efetivo a arma de fogo contra o agressor, executando um disparo na sua direção, de forma a fazer cessar a ameaça atual e ilícita, atingindo o agressor na zona do tronco", relata a PSP.

Entretanto, familiares e amigos do suspeito aproximaram-se do local, alertados pelo "alarido", dificultando a detenção do suspeito. Alguns deles agrediram os polícias "com objetos contundentes", segundo a PSP.

A PSP sublinha que chamou de imediato meios de socorro médico ao local, no entanto, "contra todas as ordens dadas", os familiares e amigos do suspeito conseguiram tirá-lo da custódia policial e levá-lo para o Hospital de Castelo Branco antes que a ambulância chegasse

Ainda assim, o agressor encontra-se, agora, detido e sob custódia policial no hospital, "sob cuidados médicos e em situação estável".

Já arma usada pelo suspeito foi apreendida, bem como três invólucros de calibre, e a PSP reforçou o dispositivo naquela área de Castelo Branco, "para evitar quaisquer potenciais situações de desordem pública".