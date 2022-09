Extinto incêndio em Terras de Bouro

O incêndio que deflagrou este domingo de manhã em Terras de Bouro, no distrito de Braga, e que teve no terreno mais de 100 operacionais, foi extinto, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga.

Segundo a fonte, o fogo, que começou às 9h57 numa zona de mato, foi dado como extinto às 16h30.

Durante a tarde, estiveram no combate às chamas dois meios aéreos.

Apesar de extinto, mantinham-se no terreno 85 operacionais, apoiados por 24 viaturas.