Mais de 130 operacionais combatem duas frentes do fogo em Santo Tirso

O incêndio que deflagrou esta tarde em Santo Tirso, no distrito do Porto, tem duas frentes ativas e mais de 130 operacionais e quatro meios aéreos no terreno, anunciou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo a ANEPC, o fogo, que iniciou às 15h35, lavra numa zona de mato, não colocando povoações em risco.

Contudo, segundo aquela autoridade, os meios no terreno estão a ser reforçados.

No combate às chamas, na freguesia de Monte Córdova, estavam, às 18h00, 136 operacionais, apoiados por 37 viaturas e quatro meios aéreos.