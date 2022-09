Equipa portuguesa quer criar sistema de recolha seletiva de beatas de cigarro

Uma equipa portuguesa desenvolveu uma caixa porta maços de tabaco que permite armazenar beatas e visa, através de coletores distribuídos em diversos pontos de venda, criar o "primeiro sistema de recolha seletiva de beatas", conforme foi revelado este sábado.

"Queremos criar o primeiro sistema de recolha seletiva de beatas", afirmou Carla Portela, fundadora do projeto "Beat the Butt", que representará Portugal na final europeia do ClimateLaunchpad (competição de ideias de negócio amigas do ambiente).

À Lusa, Carla Portela, da Universidade NOVA de Lisboa, esclareceu que o projeto não pretende ser apenas uma "caixinha", mas "uma estratégia completa" e pretende incentivar os fumadores a descartarem as beatas de cigarros "no sítio correto", ao invés dos caixotes de lixo ou no chão.

A caixa, que tem "praticamente" o tamanho do maço de tabaco, é feita de plástico reciclado e é rígida, o que "assegura que não há libertação de cheiros" no cinzeiro onde podem ser armazenadas até, pelo menos, 20 beatas.