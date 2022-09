Algarve mantém piscinas fechadas em setembro devido à seca

Os municípios do Algarve vão manter as piscinas encerradas durante o mês de setembro para preservar os recursos hídricos, reduzidos pela seca que atinge a região, disse este sábado o presidente da Comunidade Intermunicipal algarvia (AMAL).

"As piscinas vão manter-se encerradas em setembro", afirmou o presidente da AMAL, António Miguel Pina, esclarecendo à agência Lusa que, por enquanto, os 16 municípios da região decidiram prolongar as medidas de combate à seca em vigor e que tinham sido adotadas a 15 de julho, até se voltar a analisar a situação a partir da terceira semana do presente mês.

Entre as medidas adotadas a 15 de julho pela AMAL, está o encerramento das piscinas municipais públicas em agosto e das fontes ornamentais, a redução dos dias de rega, a paragem da rega dos espaços verdes públicos relvados ou a sua reconversão por espécies autóctones e com menores necessidades hídricas.

"Vamos manter as medidas por agora e tentar agendar na terceira semana de setembro uma nova reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente para avaliar e fazer um ponto de situação dos recursos hídricos", adiantou ainda o também presidente da Câmara de Olhão.

Quando divulgou as medidas a adotar para fomentar a poupança de água na região em função da escassez que este recurso regista devido aos efeitos da seca e das alterações climáticas, a AMAL recordou que algumas já estavam a ser implementadas no terreno e outras iriam ser reforçadas ou executadas durante as próximas semanas.