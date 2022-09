PGR pede "medidas decisivas e corajosas" para evitar arrastamento de processos complexos

A Procuradora-Geral da República (PGR) apelou esta sexta-feira para a adoção de "medidas decisivas e corajosas" que evitem o arrastar dos processos, os incidentes, os recursos e as manobras dilatórias nos processos da criminalidade económico-financeira mais grave e complexa.

"Num significativo conjunto de processos, especialmente emblemáticos em razão da qualidade dos visados (...) os temas da escassez de meios, da dificuldade de resposta em tempo útil, da sucessão arrastada dos incidentes e recursos, dos constrangimentos ao nível informático e das plataformas digitais ou da cadência insustentavelmente lenta da marcha processual, amiga do deslaçamento da confiança na Justiça e do inexorável avanço na contagem dos prazos prescricionais dos ilícitos em presença rumo ao esquecimento e à impunidade, vem ganhando indesmentível acuidade, gera profundo desconforto e desafia, com irrecusável insistência, à implementação de medidas incisivas e corajosas", disse Lucília Gago na tomada de posse do novo diretor do Departamento Central de Investigação Criminal (DCIAP), Francisco Narciso.

A PGR admitiu que "o consecutivo arrastar de investigações, instruções e julgamentos coloca em risco a credibilidade das instituições", aludindo à necessidade de "cirúrgicas intervenções" nas leis processuais penais para travar as "manobras dilatórias" e a "constante violação da lei penal" que ameaça a "paz social".

"O inconclusivo arrastar das investigações, ano após ano, o não raro arrastar das instruções, ano após ano, e dos julgamentos e dos recursos, ano após ano, coloca em crise a credibilidade das instituições que será incapaz de sobreviver a tais tempos excessivamente longos", advertiu.

Para Lucília Gago, o "reforço de meios alocados à investigação criminal – em particular do Ministério Público (MP) e da Polícia Judiciária – e cirúrgicas alterações nas leis de processo, capazes de por termo a manobras dilatórias que extravasam largamente o legítimo exercício de direitos processuais, mostram-se ademais cruciais para conferir expressão inequívoca e concretizada à autonomia do MP, restaurar a confiança na capacidade investigatória do Estado e repor com efetividade a paz social sucessivamente abalada pela reiterada violação da lei penal".

No final da cerimónia, a PGR precisou aos jornalistas que o que pretendeu afirmar foi que "os responsáveis máximos não podem e não devem ficar indiferentes a um clamor relativamente generalizado (dos cidadãos) a respeito de alguma lentidão e morosidade" da justiça.