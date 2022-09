Covid-19. Menos casos e internamentos e mais mortes numa semana

No que toca à mortalidade diretamente atribuída à Covid-19, o boletim semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS), indica que ocorreram 44 mortes, mais cinco face ao último boletim.

As faixas etárias 60-69 e 50-59 foram as que registaram maior prevalência de novas infeções.

A região Norte foi a que registou maior número de infeções (5.930) seguida de Lisboa e Vale do Tejo (5.273), Centro (3.989), Açores (1.077), Algarve (1.006), Alentejo (623) e Madeira (569).

Portugal registou 18.467 infeções por Covid-19 na semana entre 23 e 29 de agosto, menos 750 casos do que na semana anterior.

Segundo o documento, no dia 29 de agosto estavam internadas 470 pessoas, menos 29 do que na semana anterior, e 36 doentes hospitalizados em cuidados intensivos, menos três na comparação com a semana de 16 a 22 de agosto.

O número acumulado a sete dias de novas infeções pelo vírus SARS-CoV-2 por 100 000 habitantes, foi de 179 casos, “com tendência estável”.

No entanto, a DGS avisa que “a maioria das regiões de saúde apresenta uma inversão da tendência decrescente observada nas últimas semanas”.

A confirmar esse dado, o rácio de transmissibilidade a nível nacional é subiu de 0,95 entre 16 e 22 de agosto para 1,02 na última semana analisada.

A linhagem BA.5 da variante Ómicron continua a ser “claramente dominante em Portugal”, com uma frequência relativa estimada de 94% entre 15 e 21 de agosto.