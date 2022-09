Covid-19. Médicos de Saúde Pública lamentam falhas na comunicação do plano de vacinação

Nova vaga é "normal"

Os casos de Covid-19 têm aumentado ligeiramente pela primeira vez desde o pico da sexta vaga e o presidente da ANMSP refere que é "normal" que assim seja.

"Há sempre um aumento de casos de meados de setembro, outubro e depois atinge o seu pico em finais de dezembro ou até início de janeiro. Neste momento, é um aumento muito pequeno, mas que mostra que se não tivermos cuidado podemos atingir níveis consideráveis de novos casos", avalia.

Nesse sentido, Gustavo Tato Borges refere que o Governo tem de estar "consciente que pode ter de voltar atrás em medidas que foram caindo ao longo do tempo", como o uso de máscara em espaços públicos.

No entanto, medidas mais severas, como confinamentos ou escola à distância, tratam-se de um cenário "pouco provável".

"Em princípio, serão apenas medidas pontuais. Podemos ter um inverno com bastante tranquilidade se as pessoas se vacinarem, se as pessoas motivarem o respeito uns pelos outros e controlarem com os serviços de saúde no controlo desta pandemia", conclui.