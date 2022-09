A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 7 - 12 - 13 - 20 - 45 e as estrelas 3 e 12.



Em jogo no primeiro prémio está um “jackpot” de 127 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.