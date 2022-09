Portugal não tem “nenhuma margem a mais para não fazer bem” na Saúde, avisa ex-ministro

O ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes alertou esta quinta-feira que Portugal não tem "nenhuma margem a mais para não fazer bem" na Saúde, pedindo que esta seja tratada como uma "política de Estado" e não "de momento", sem "barricadas".

À margem da apresentação do livro "Saúde em Portugal -- Pensar o Futuro" -, o qual coordenou, o ex-ministro da Saúde de um governo de António Costa recusou, no final da sessão pública que decorreu na Feira do Livro, em Lisboa, comentar a saída da sua sucessora, Marta Temido, e apontar "cenários, sucessores, possíveis candidatos", por entender que essa "é uma matéria que cabe na soberania política plena" do primeiro-ministro, acrescentando que "Portugal tem razões para confiar na ponderação e na decisão do primeiro-ministro nessa matéria".

Adalberto Campos Fernandes recusou também comentar o diploma que Marta Temido tem em mãos antes de deixar a pasta, a regulamentação do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o qual prevê que o SNS passe a ter uma equipa de gestão nomeada, uma decisão sobre a qual o ex-ministro disse apenas que "quem a tomou terá bons fundamentos para a ter tomado".

Adalberto Campos Fernandes, tal como já tinha feito no decurso da sessão de apresentação do livro, insistiu na ideia de que a política de Saúde deve ser de continuidade e uma "política de Estado", não "de momento", recusando que os problemas do setor se resolvam com "questões de barricada" e oposições entre esquerda e direita, público e privado e defendendo que "seria avisado haver um entendimento alargado", porque as forças políticas que agora são Governo serão oposição no futuro.