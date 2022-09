Loures abre candidaturas para apoiar moradores jovens

A Câmara Municipal de Loures abriu hoje as candidaturas para um programa de apoios financeiros a jovens que queiram morar no concelho, uma iniciativa que tem um investimento de 430 mil euros da autarquia.

O apoio vai ser atribuído a cidadãos com idades entre os 18 e 35 anos e os selecionados vão receber uma subvenção mensal que apoiará o arrendamento ou a aquisição de imóvel através de crédito, num valor que varia de acordo com a renda do imóvel e com o seu rendimento.

"Esta medida de apoio municipal tem como objetivo promover a fixação, atração e autonomização dos jovens, facilitar o acesso à habitação e promover a capacitação e organização familiares", explica a autarquia em comunicado.

Os candidatos têm de reunir duas condições: devem receber um vencimento mensal bruto inferior a quatro vezes o valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG), ou seja, 2.820 euros, e não podem usufruir ao mesmo tempo de outros apoios públicos à habitação.

As candidaturas fecham no dia 28 de outubro e são feitas "online", com o preenchimento de um formulário disponível no Balcão Único e a entrega de vários documentos.

A linha de apoio anunciada para o programa (430 mil euros) é o dobro do ano passado.

O concelho de Loures, localizado no distrito de Lisboa, tem 10 freguesias com uma população total de 201.632 habitantes, de acordo com os dados provisórios dos Censos 2021, fazendo fronteira com o município de Lisboa.